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فنانين فن عالمي أميتاب باتشان يتبرّع لإقامة قاعة محاضرات في جامعة دلهي

فنانين

أميتاب باتشان يتبرّع لإقامة قاعة محاضرات
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أميتاب باتشان يتبرّع لإقامة قاعة محاضرات في جامعة دلهي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Xinhua News Agency)
نشر: 2017-02-12 16:04:10 A A

تبرع النجم الهندي الشهير أميتاب باتشان بمبلغ من كبير من المال، كمبادرة شخصية منه لبناء قاعة محاضرات في كلية كيرورى مال بجامعة دلهي التي درس وتخرج فيها.


أميتاب باتشان

وعلّق باتشان قائلًا: "إن الذكريات التي يمر بها المرء في فترة الدراسة بالجامعة أو المدرسة تبقى معه لبقية حياته". وأضاف: "العديد من صناع الأفلام المشهود لهم تخرجوا في كلية كيرورى مال، لذلك سيكون من الرائع بناء قاعة محاضرات لتخليد ذكرى أستاذ الدراما فرانك ثاكورداس الذي ألهمنا لنعمل في المسرح والأفلام".

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