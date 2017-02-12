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رياضة وشباب رياضة عالمية ميسي يوقع على عقد مدى الحياة مع شركة أديداس لرعاية منتجاتها

رياضة وشباب

ميسي يوقع على عقد مدى الحياة مع شركة أديداس
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ميسي يوقع على عقد مدى الحياة مع شركة أديداس لرعاية منتجاتها

يلعب ميسي بحذاء الشركة الألمانية الشهيرة منذ فترة طويلة، والأن بمقتضى العقد الجديد ستستمر هذه الرعاية لأكبر فترة ممكنة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-12 16:04:09 A A

في الوقت التي ينتظر فيه جماهير برشلونة التوصل لإتفاق بين النادي و ميسي لتوقع على عقده الجديد مع النادي، وقع النجم الأرجنتيني عقدًا أخرًا، مع شركة أ ديداس للمنتجات الرياضية، والتي سيروجها حتى نهاية مسيرته الرياضية (مدى الحياة).


ميسي مرتديًا حذاء أديداس أمام أتلتيكو مدريد

ويلعب ميسي بحذاء الشركة الألمانية الشهيرة منذ فترة طويلة، والأن بمقتضى العقد الجديد ستستمر هذه الرعاية لأكبر فترة ممكنة، أي عندما يقرر أفضل لاعب في العالم لخمس مرات الإعتزال.

ومن جانب أخر لفإن وضع النجم الأول لنادي برشلونة غير مستقر ولا يطمئن الجماهير، إذ أن عقده مع الفريق ينتهي عام 2018، وإلى اللحظة لم يحسم مستقبل اللاعب ولم يتم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين.

ولكن عدد كبير من الصحف الإسبانية، تتوقع أن يتوصل الجانبان إلى صيغة تفاهم هذا الصيف، إذ يٌستبعد أن يرحل ميسي عن الفريق الذي إرتبط به منذ الصغر.

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