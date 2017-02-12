اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية الليلة: تشيلسي يلتقي بيرنلي باحثًا عن الإقتراب من اللقب واتلتيكو يستضيف سيلتا فيجو

رياضة وشباب

الليلة: تشيلسي يبحث عن الإقتراب من اللقب أمام برينلي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الليلة: تشيلسي يلتقي بيرنلي باحثًا عن الإقتراب من اللقب واتلتيكو يستضيف سيلتا فيجو

يحتل تشيلسي صدارة المسابقة بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسي توتنهام الذي خسر أمام مضيفه على ليفربول بالنتيجة 2-0، مساء أمس السبت

شهدت قائمة اتلتيكو مدريد عودة خوسيه ماريا خيمينيز، الذي حصل على الإذن الطبي، وجابي فرنانديز، وغياب دييجو جودين بسبب الإصابة العضلية

نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-12 12:39:48 A A

يتطلع تشيلسي إلى التقدم خطوة جديدة على طريق الوصول إلى منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا على بيرنلي مساء اليوم (الساعة 15:30) في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.


كوستا مهاجم تشيلسي بعد تسجيله الهدف في المباراة الأخيرة

ويحتل تشيلسي صدارة المسابقة بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسي توتنهام الذي خسر أمام مضيفه على ليفربول بالنتيجة 2-0، مساء أمس السبت. وفرض تشيلسي هيمنته على الصدارة بعد سلسلة من العروض القوية، حيث لم تتلق شباكه سوى ثمانية أهداف خلال آخر 15 مباراة خاضها بالدوري. وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح تتويج تشيلسي باللقب للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، حيث يعتلي الصدارة بفارق تسع نقاط قبل 14 مرحلة من نهاية المسابقة.

وقال كورتوا، حارس مرمى تشيلسي في المؤتمر الصحفي يوم أمس: "نعرف أنه لا يزال أمامنا 14 مباراة، لذلك نود إظهار قوتنا ولا نريد إهدار النقاط .. في المباراة المقبلة سنلتقي بيرنلي على ملعبه، وهي مواجهة دائما ما تكون صعبة، تركيزنا منصب على المباراة المقبلة ويجب أن نكون مستعدين".

وفي لقاء أخر يستضيف ملعب الفيسنيتى كالديرون الليلة، مباراة مهمة فى الجولة 22 من الليجا، بين أتلتيكو مدريد الخامس برصيد 39 نقطة وسيلتا فيجو صاحب المركز العاشر برصيد 30 نقطة (الساعة 21:45).

وشهدت قائمة اتلتيكو مدريد عودة خوسيه ماريا خيمينيز، الذي حصل على الإذن الطبي، وجابي فرنانديز، وغياب دييجو جودين بسبب الإصابة العضلية التي عانى منها يوم الثلاثاء الماضي بالإضافة لتراكم البطاقات.

وتحدث سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة يوم أمس، وقال: "سنواجه فريقا يؤدي بشكل جيد جدًا، وإستطاع بيريزو مدرب فيجو دائما أن يبدع ويبتكر وينافس في كل المسابقات التي يشارك بها، على الرغم من الإصابات والغيابات ومغادرة لاعبين مهمين للفريق".

 
جريزمان نجم أتلتيكو مدريد

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ايمن عودة يفكر بإقامة معسكر ديمقراطي مع ميرتس | [402 قراءة]
2 46% من العرب لا يرون بأي حزب عربي يمثلهم | [345 قراءة]
3 الحلقة الرابعة من برنامج شيري ستوديو | [255 قراءة]
4 الناصرة: وفاة المربية الفاضلة مرلين نادر مقلشة (حوّا) | [247 قراءة]
5 مريم حسين تضع مولودتها الأولى الأميرة | [216 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة | [0 مشاركة]
3 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
4 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
5 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب