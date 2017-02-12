الليلة: تشيلسي يلتقي بيرنلي باحثًا عن الإقتراب من اللقب واتلتيكو يستضيف سيلتا فيجو

يحتل تشيلسي صدارة المسابقة بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسي توتنهام الذي خسر أمام مضيفه على ليفربول بالنتيجة 2-0، مساء أمس السبت



شهدت قائمة اتلتيكو مدريد عودة خوسيه ماريا خيمينيز، الذي حصل على الإذن الطبي، وجابي فرنانديز، وغياب دييجو جودين بسبب الإصابة العضلية

يتطلع تشيلسي إلى التقدم خطوة جديدة على طريق الوصول إلى منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا على بيرنلي مساء اليوم (الساعة 15:30) في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.



كوستا مهاجم تشيلسي بعد تسجيله الهدف في المباراة الأخيرة

ويحتل تشيلسي صدارة المسابقة بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسي توتنهام الذي خسر أمام مضيفه على ليفربول بالنتيجة 2-0، مساء أمس السبت. وفرض تشيلسي هيمنته على الصدارة بعد سلسلة من العروض القوية، حيث لم تتلق شباكه سوى ثمانية أهداف خلال آخر 15 مباراة خاضها بالدوري. وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح تتويج تشيلسي باللقب للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، حيث يعتلي الصدارة بفارق تسع نقاط قبل 14 مرحلة من نهاية المسابقة.

وقال كورتوا، حارس مرمى تشيلسي في المؤتمر الصحفي يوم أمس: "نعرف أنه لا يزال أمامنا 14 مباراة، لذلك نود إظهار قوتنا ولا نريد إهدار النقاط .. في المباراة المقبلة سنلتقي بيرنلي على ملعبه، وهي مواجهة دائما ما تكون صعبة، تركيزنا منصب على المباراة المقبلة ويجب أن نكون مستعدين".

وفي لقاء أخر يستضيف ملعب الفيسنيتى كالديرون الليلة، مباراة مهمة فى الجولة 22 من الليجا، بين أتلتيكو مدريد الخامس برصيد 39 نقطة وسيلتا فيجو صاحب المركز العاشر برصيد 30 نقطة (الساعة 21:45).

وشهدت قائمة اتلتيكو مدريد عودة خوسيه ماريا خيمينيز، الذي حصل على الإذن الطبي، وجابي فرنانديز، وغياب دييجو جودين بسبب الإصابة العضلية التي عانى منها يوم الثلاثاء الماضي بالإضافة لتراكم البطاقات.

وتحدث سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة يوم أمس، وقال: "سنواجه فريقا يؤدي بشكل جيد جدًا، وإستطاع بيريزو مدرب فيجو دائما أن يبدع ويبتكر وينافس في كل المسابقات التي يشارك بها، على الرغم من الإصابات والغيابات ومغادرة لاعبين مهمين للفريق".



جريزمان نجم أتلتيكو مدريد