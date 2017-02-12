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أخبار سياسة ليبرمان: ما يقال حول نيتنا بشن حرب على القطاع هو ثرثرة وأطالب نتنياهو بعدم الاستقالة من منصبه

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ليبرمان: ما يقال حول نيتنا بشن حرب على غزة ثرثرة
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ليبرمان: ما يقال حول نيتنا بشن حرب على القطاع هو ثرثرة وأطالب نتنياهو بعدم الاستقالة من منصبه

أفيغدور ليبرمان:

لا زلت لا أفهم على أي أساس يحدد البعض بالبدء بالمواجهات العكسرية ولا أعرف من أين يخترع الناس مواعيد الحروب مع القطاع

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-12 22:35:52 A A

أفادت مصادر عبرية بأنّه: "صرّح وزير الأمن الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال لقائه على القناة الثانية الاسرائيلية بأنّه: "ما قيل حول النوايا الاسرائيلية لشن هجوم جديدة على قطاع غزّة ما هي إلّا ثرثرة لا أساس لها ولا داعي لها، وإنّ اسرائيل غير معنية بشن الحرب على غزّة أو بمبادرة مواجهة عسكرية مع حركة حماس" كما قال.


من اليمين: بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان

وأشارت المصادر: "وتابع قائلًا: "لا زلت لا أفهم على أي أساس يحدد البعض بالبدء بالمواجهات العكسرية ولا أعرف من أين يخترع الناس مواعيد الحروب مع القطاع، ومؤخرًا سمعت من بعض الوزراء هذا الكلام الذي لا أعتبره سوى ثرثرات فارغة، وأؤكّد بأنّه ليس لدينا أي نيّة لشن الحرب بالمقابل لسنا على استعداد لتحمل أي استفزاز مهما كان من الطرف الآخر" كما قال.

وفي سياق آخر طالب ليبرمان من رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بعدم الاستقالة من منصبه بالرغم من أنه تمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّه بملفات الفساد وقدّم للمحاكمة، وجاء ذلك بعد إعلان الشرطة عن أنّ التحقيقات مع نتنياهو ستستمر من 4-6 أسابيع بالقضية رقم 1000، وبأنّها تملك ما يكفي لإدانته، بعد أن وجّه له تهمة بالاحتيال وخيانة الأمانة" بحسب المصادر.

 

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