كابول: ابن سينا تختتم أسبوع الانترنت الآمن بفعاليات مميزة

مدرسة ابن سينا في بيانها:

استهل الأسبوع بمحاضرة توعوية إرشادية للطلاب من قِبَل ممثّل عن الشّرطة الجماهيريّة تمحورت حول عرض الإيجابيات والسلبيات في هذه الشبكة وقواعد الاستخدام الآمن والحكيم لها

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة ابن سينا في كابول جاء فيه ما يلي: "شهدت مدرسة ابن سينا الابتدائية الرّسميّة بكابول يومًا متميّزًا بالفعاليّات كتتويجٍ لفعاليّات امتدت على مدار أسبوع كامل تهدف لتذويت الأسلوب الواعي والحكيم في التعامل مع شبكة الإنترنت والبيئة المحوسبة".



تصوير: الأستاذ عامر جمل مركّز الفعاليات الاجتماعيّة بالمدرسة



وأضاف البيان: "استهل الأسبوع بمحاضرة توعوية إرشادية للطلاب من قِبَل ممثّل عن الشّرطة الجماهيريّة تمحورت حول عرض الإيجابيات والسلبيات في هذه الشبكة وقواعد الاستخدام الآمن والحكيم لها. تلت هذه المحاضرة تمرير وحدات تعليمية متنوعة مدمجة بكل المواضيع التعليمية، بالإضافة لما سبق فقد تم بناء أيقونة في موقع المدرسة تشمل مواد متنوعة بمضامينها وأشكال عرضها تتمحور حول هذا الموضوع.

مسك ختام هذا اليوم, نظّمت المدرسة يومًا تتويجيًا تمّ فيه التعامل داخل الصّفوف مع مواد محوسبة خاصة، أوراق عمل وصنع منتجات صفية من إبداع الطلاب يعرضون بها ما قد ذوتوه خلال هذا الأسبوع".



واختتم البيان: "وفي حديث مع المربّي رافع عكري مدير المدرسة أكّد على ضرورة الاستخدام الواعي والآمن للشبكة وبالتّعاون بين الأسرة المدرسيّة، الأهالي والطّلاب نستطيع بحكمة مواجهة تحدّيات العصر الحديث فيما يتعلّق بالانترنت والتّكنولوجيا الحديثة ونستطيع توظيفها لتكون خير وسيلة نستعين بها تثقيفيًا وتعليميًا وشكر بدوره كلّ من ساهم في إنجاح هذا اليوم الهادف والمثمر" إلى هنا نصّ البيان.