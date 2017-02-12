الشرطة: إعتقال شاب من الزرازير بشبهة التهديد

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا، جاء فيه:"تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال شاب من الزرازير، في العشرينات من عمره، بشبهة رفع صورة تهديدية عبر تطبيق الانستچرام، وتضمنت صورة مسدس واصبع على الزناد، إضافة إلى شبهات بالضلوع في إطلاق نار اتجاه متجر في الزرازير وخرق أمر قضائي بحبس منزلي كان قد فرض عليه من قبل المحكمة"، بحسب البيان.