الشرطة: إعتقال شاب من الزرازير بشبهة التهديد وإطلاق رصاص وخرق أمر قضائي

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيانها:

تنسب للشاب شبهات برفع صورة تهديدية عبر تطبيق الانستچرام، وتضمنت صورة مسدس واصبع على الزناد، إضافة إلى شبهات بالضلوع في إطلاق نار اتجاه متجر في الزرازير وخرق أمر قضائي بحبس منزلي

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا، جاء فيه:"تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال شاب من الزرازير، في العشرينات من عمره، بشبهة رفع صورة تهديدية عبر تطبيق الانستچرام، وتضمنت صورة مسدس واصبع على الزناد، إضافة إلى شبهات بالضلوع في إطلاق نار اتجاه متجر في الزرازير وخرق أمر قضائي بحبس منزلي كان قد فرض عليه من قبل المحكمة"، بحسب البيان.





الصورة التي رفعها المشتبه في مشور عبر موقع انستجرام (المصدر: شرطة إسرائيل)

وتابع بيان ااشرطة:"هذا، وتعود ملابسات هذه القضية الى ما قبل الأسبوعين، حيث اعتقلت الشرطة الشاب بشبهة قطع خيوط فرامل شاحنة تعود ملكيتها لعائلة اخرى يجمعها معه خصومة، وبالتالي ومن بعد التحقيق معه واعتقاله تمّ اطلاق سراحه بعد مثوله أمام قاضي المحكمة، وذلك بشروط مقيدة شملت الحبس المنزلي التام. هذا، وخلال يوم أمس السبت قام المشتبه بنشر الصورة التهديدية عبر الانستچرام وكتب عبارة تضمنت ما معناه "لا شيء يذهب هباءا وكل شيء في اوانة جميل .. ليل تحذيرات"، بحسب الشرطة.



وأضافت السمري في بيانها:"هذا، ومع استلام الشرطة اخطارا حول رفع المنشور- البوست، وهي بطريقها اليه، قام المشتبه وعلى ما يبدو باطلاق نار اتجاه متجر يعود للعائلة التي هو على خلاف معها، ومع بحث الشرطة وراءه لم يُعثر عليه في منزل رغم فرض الحبس المنزلي التام عليه". واختتم البيان"وأخيرًا، تمّ لاحقًا اعتقاله ومن المقرر تقديم طلب لتمديد اعتقاله اليوم الاحد في محكمة الصلح في الناصرة على ذمة التحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات والشبهات المنسوبة له"، إلى هنا البيان.