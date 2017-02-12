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رياضة وشباب رياضة عالمية الإنتر يكشف عن إصابة نجم وسطه بانيجا بإلتواء في الركبة

رياضة وشباب

انتر يكشف عن إصابة نجم وسطه بانيجا بإلتواء في الركبة
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الإنتر يكشف عن إصابة نجم وسطه بانيجا بإلتواء في الركبة

أكد النادي الإيطالي عن غياب متوسط الميدان عن مواجهة إمبولي بجانب مواطنه المهاجم ماورو إيكاردي بسبب الإيقاف 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-12 12:39:48 A A

أعلن نادي الإنتر رسمياً، عن إصابة لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيجا، ليغيب بذلك عن مواجهة إمبولي اليوم الأحد لحساب الجولة رقم 24 من منافسات الدوري الإيطالي.


بانيجا رفقة لاعبو الفريق

حيث نشر النادي الإيطالي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "إيفر بانيجا تعرض لإلتواء في الركبة، سوف يتم تقييم مدى إصابته في الأيام القليلة المقبلة".

وأكد النادي الإيطالي عن غياب متوسط الميدان عن مواجهة إمبولي بجانب مواطنه المهاجم ماورو إيكاردي بسبب الإيقاف بعد ركله للكرة في مباراة يوفنتوس.

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