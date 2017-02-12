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أخبار محاكم وجنائيات تجديد أمر حظر النشر حول جريمة قتل محمود جبارين من أم الفحم

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وادي عارة الشرطة: حظر النشر حول جريمة قتل محمود جبارين
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تجديد أمر حظر النشر حول جريمة قتل محمود جبارين من أم الفحم

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

أمر حظر النشر ساري المفعول حتى يوم 01.03 المقبل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 11:31:01 A A

أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّه:"إستمرارا لتحقيقات الشرطة في ملف جريمة قتل الشاب المرحوم محمود جبارين (19 عامًا) من مدينة أم الفحم ، وذلك يوم 06.02 الجاري، فقد تمّ مؤخرا وبناءً على طلب توجهت فيه الشرطة الى قاضي المحكمة في عكا، تجديد أمر حظر النشر حول أي من تفاصيل التحقيقات في ملف هذه القضية، وكذلك أي من بينات هوية المشتبهين الشخصية، وهو أمر ساري المفعول حتى يوم 01.03 المقبل"، بحسب الشرطة.


المرحوم محمود جبارين

 يشار إلى أنّ الشاب محمود جبارين (19 عامًا) من مدينة أم الفحم كان قد لقي مصرعه نتيجة تعرضه للطعن، يوم الاثنين الماضي، خلال شجار بحي المحاميد في المدينة. 

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