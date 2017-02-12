الناصرة: إختتام أسبوع الأنترنت الاَمن في مدرسة الرازي الجماهيرية

تخلل برنامج أسبوع الإبحار الآمن برامج، فعاليات محوسبة، ومحاضرات ببث تزامني (أون لاين) للأهل والطلاب عبر موقع وزارة المعارف

وصل بيان صادر عن مدرسة الرازي الجماهيرية في الناصرة ، إلى موقع العرب، جاء فيه: "إختتم يوم السبت 11.02.2017 الأسبوع القطري للإبحار الآمن بالإنترنت في مدرسة الرازي الجماهيرية في الناصرة، بالتعاون مع مشروع وموقع (رمز لكل تلميذ) وبدعم من إدارة المدرسة، لجنة أولياء الأمور وطاقم الهيئة التدريسية، وإشراف وتركيز ومرافقة السيد تامر خطيب مرشد الموقع ومشروع (رمز لكل تلميذ) والمربية لنا شقحة نصير مركزة الحاسوب في المدرسة".





خلال الفعاليات



وأضاف البيان:"تخلل برنامج أسبوع الإبحار الآمن برامج، فعاليات محوسبة، ومحاضرات ببث تزامني (أون لاين) للأهل والطلاب عبر موقع وزارة المعارف. هذا، وقد قام امناء الحاسوب من مدرسة الرازي ببناء تطبيقات للهواتف الذكية التي تحتوي على مضامين تعليمية تخص موضوع الابحار الآمن، وكذلك أقيمت فعالية مشتركة عبر الشبكة الألكترونية بين مدرسة الرازي ومدرسة الفاروق في جت المثلث ومدرسة إبن عامر في الناصرة، حيث قام الطلاب بحل لغز مشترك عن طريق لعبة تضمنت نصائح في اسس الإبحار الآمن، وكيفية تجنب المخاطر في الشبكة والمحافظة على خصوصياتنا"، إلى هنا نص البيان.