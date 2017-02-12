بئر السبع: طعن عاملي نظافة عربيين

أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، صباح اليوم الاحد، أنّه:"ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة، تعرض عاملي نظافة عربيين من سكان منطقة بئر السبع للطعن، صباح اليوم، في أحد شوارع المدينة هناك، ما اسفر عن إصابتهما بجراح طفيفة، وقد أحيلا عفى اثرها للعلاج في المستشفى"، وفقًا للشرطة.