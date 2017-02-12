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أخبار محاكم وجنائيات بئر السبع: طعن عاملي نظافة عربيين والشرطة تحقق في كافة الإتجاهات

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النقب بئر السبع: طعن عاملي نظافة عربيين
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بئر السبع: طعن عاملي نظافة عربيين والشرطة تحقق في كافة الإتجاهات

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

الشرطة تواصل أعمال البحث والتحقيق في كافة التفاصيل والملابسات، بما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها وماهيتها بعد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 09:53:33 A A

أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، صباح اليوم الاحد، أنّه:"ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة، تعرض عاملي نظافة عربيين من سكان منطقة بئر السبع للطعن، صباح اليوم، في أحد شوارع المدينة هناك، ما اسفر عن إصابتهما بجراح طفيفة، وقد أحيلا عفى اثرها للعلاج في المستشفى"، وفقًا للشرطة.

هذا، وأوضحت السمري في بيانها أنّ:"الشرطة تواصل أعمال البحث والتحقيق في كافة التفاصيل والملابسات، بما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها وماهيتها بعد"، بحسب الشرطة.

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