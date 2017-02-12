إصابة عامل (30 عاما) جراء سقوطه عن سقالة في بني براك

الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء:

العامل كان عالقًا ويعاني من إصابة عميقة في الأرداف والأطراف

قال الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، إنّه:"تمّ إستلام بلاغ، الساعة 09:15 من صباح اليوم الأحد، في مركز المؤسسة - منطقة دان، حول سقوط عامل عن سقالة في ورشة بناء في بني براك. هذا، وقد هرع طاقم الاسعاف إلى المكان وقدّم العلاج الطبي للعامل المصاب (30 عامًا)، والذي كان عالقًا ويعاني من إصابة عميقة في الأرداف والأطراف"، بحسب البيان.



من مكان الحادث - تصوير/ צילום: ישראל כבן תיעוד מבצעי מד"א