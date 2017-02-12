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جامعات / مدارس اخبار المدارس وزارة المعارف: بدء التسجيل للعمل في جهاز التعليم العربي يوم 14.02.17

جامعات / مدارس

المعارف: بدء التسجيل للعمل في جهاز التعليم
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وزارة المعارف: بدء التسجيل للعمل في جهاز التعليم العربي يوم 14.02.17

وزارة المعارف :

سيتم فتح المنظومة المحوسبة للمعنيّين بالتسجيل للعمل في جهاز التعليم العربي والتسجيل سيستمر لغاية 16.3.2017

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 09:55:00 A A

أعلن كمال عطيلة، الناطق بلسان وزارة المعارف للوسط غير اليهودي، من خلال بيان له صباح اليوم الأحد، عن بدء التسجيل للعمل في جهاز التعليم العربي، وجاء في البيان:"عمّم المفتّش عبد الله خطيب ، مدير قسم أ التعليم العربي منشورا على جميع الألوية في وزارة التعليم جاء فيه أنّه "ابتداءً من يوم الثلاثاء 14.2.2017 سيتم فتح المنظومة المحوسبة للمعنيّين بالتسجيل للعمل في جهاز التعليم العربي كذلك للمعنّيّين باكمال وظائفهم أو التّنقّل. وجاء أيضا في هذا المنشور بأنّ التسجيل سيستمر لغاية 16.3.2017".

وتابع البيان:"وفي هذا الصدد يشار بأن قسم التعليم العربي قام بتحضير شريط مصوّر يشرح كل الخطوات ويسهّل تنفيذ عمليّة التسجيل. يذكر أنّ وزارة التعليم استثنت من هذه المنظومة المرشّحين للتدريس في جهاز التعليم في شرقي أورشليم القدس اذ يمكنهم من اليوم التوّجه والتسجيل عبر الرّابط :
Talabat-jer@education.gov.il وسيستمر التسجيل لغاية 31.3.2017 .
يمكنكم الاستفسار على رقم 025603014 - وزارة التعليم تتمنّى النجاح للجميع"، إلى هنا البيان. 

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