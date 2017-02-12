إطلالة ملكية لأحلام وانثوية كلاسيكية لنانسي في آراب أيدول

أجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير على أنّ هاتين الإطلالتين هما من الاجمل على مدار الحلقات المباشرة

تألقت النجمتان نانسي عجرم وأحلام الشامسي بإطلالتين ساحرتين خلال حلقة إعلان نتائج من برنامج المواهب آراب أيدول - Arab Idol، مساء السبت، حيث حرصتا على إختيار أزياء ساحرة ولوك مميّز وملفت، ليجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير على أنّ هاتين الإطلالتين هما من الاجمل على مدار الحلقات المباشرة من البرانمج في موسمه الرابع.





أحلام إختارت أن تطل بلوك ملكي ساحر وزادت اناقة وجمالًا بتصميم ناعم من المصمم اللبناني العالمي رامي القاضي، واعتمدت تسريحة بسيطة جدًا وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وأبرز مكايجها معالم وجهها. في حين اعتمدت نانسي عجرم إطلالة كلاسيكية من سانت لوران باريس أبرزت أنوثتها، واعتمدت تسريحة ومكياجًا جمعا بين الكلاسيكية والجاذبية.