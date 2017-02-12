اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي إطلالة ملكية لأحلام وانثوية كلاسيكية لنانسي في آراب أيدول

فنانين

إطلالة ملكية لأحلام وانثوية كلاسيكية لنانسي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إطلالة ملكية لأحلام وانثوية كلاسيكية لنانسي في آراب أيدول

أجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير على أنّ هاتين الإطلالتين هما من الاجمل على مدار الحلقات المباشرة

بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. اضغطوا هنا!! بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. لا تفوتوا الفرصة أبدًا.. اضغطوا هنا!!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 18:53:05 A A

تألقت النجمتان نانسي عجرم وأحلام الشامسي بإطلالتين ساحرتين خلال حلقة إعلان نتائج من برنامج المواهب آراب أيدول - Arab Idol، مساء السبت، حيث حرصتا على إختيار أزياء ساحرة ولوك مميّز وملفت، ليجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير على أنّ هاتين الإطلالتين هما من الاجمل على مدار الحلقات المباشرة من البرانمج في موسمه الرابع.



أحلام إختارت أن تطل بلوك ملكي ساحر وزادت اناقة وجمالًا بتصميم ناعم من المصمم اللبناني العالمي رامي القاضي، واعتمدت تسريحة بسيطة جدًا وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وأبرز مكايجها معالم وجهها. في حين اعتمدت نانسي عجرم إطلالة كلاسيكية من سانت لوران باريس أبرزت أنوثتها، واعتمدت تسريحة ومكياجًا جمعا بين الكلاسيكية والجاذبية.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة الرابعة من برنامج شيري ستوديو | [354 قراءة]
2 امير دندن ويعقوب شاهين يتأهلان للمرحلة قبل الاخيرة | [255 قراءة]
3 وصول ترامب إلى السلطة يعني نهاية الغرب | [236 قراءة]
4 الحلقة 9 من مسلسل حجر جهنم | [208 قراءة]
5 برشلونة يسحق مضيفه ديبورتيفو ألافيس بستة أهداف دون رد | [196 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة | [0 مشاركة]
3 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
4 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
5 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب