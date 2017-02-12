صور وفيديو: أصالة تزيّن مسرح آراب أيدول وتخص دندن بالحبّ!

تمّ اللقاء بين دندن وأصالة في الكواليس فجأةً، خلال خضوعها لجلسة تصوير فوتوغرافي، حيث عبّرت له عن حبّها الكبير له ولأهل فلسطين

حلّت النجمة السورية أصالة نصري ضيفة على برنامج المواهي آراب أيدول - Arab Idol، وتألقت بثلاث إطلالات مميزة من توقيع نيكولا جبران، وقدمت 3 اغنيات وهي الورد البلدي وخانات الذكريات وذاك الغبي.





ويشار غلى أنّ أصالة لا تتردد في إظهار إعجابها بالمشترك الفلسطيني أمير دندن، بحيث نشرت مرّات عديدة على السوشيال ميديا، مقاطع فيديو مصوّرة لأدائه أو حتى صوره من البرنامج. وفي حلقة السبت، تمّ اللقاء بين دندن وأصالة في الكواليس فجأةً، خلال خضوعها لجلسة تصوير فوتوغرافي، حيث عبّرت له عن حبّها الكبير له ولأهل فلسطين، وإحتضنته ممازحةً إياه، وأضافت أنّها تعرف تماماً كم يُحبّها هو، ونصحته بالمحافظة على مستواه الفني.