كونتي: فابريجاس لاعب عبقري ويشبه أندريا بيرلو كثيرًا
أنطونيو كونتي:
سيسك هو لاعب مهم ونحن نحاول أن نجعله دائماً في أفضل حالاته
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شبه المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي ، لاعب فريقه سيسك فابريجاس، بنجم يوفنتوس السابق أندريا بيرلو. وقال كونتي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيرنلي يوم أمس: "سيسك لاعب كبير وعبقري في كرة القدم، من الممكن أن نتحدث أيضاً عن أندريا بيرلو، نحن نتحدث عن عبقرية كرة القدم".
سيسك فابريجاس
وأضاف كونتي في تصريحاته: "سيسك لا يمكنه أن يركض 100 متر في 10 ثواني، لكن يمكننا أن نعتبره عبقري عندما تكون الكرة معه، مع سيسك نحن نعمل على الجوانب التكتيكية". وتابع: "في بعض الأحيان، يجب أن نتخذ قرارت مختلفة، وأن ننظر للتوازن في الفريق، سيسك هو لاعب مهم ونحن نحاول أن نجعله دائماً في أفضل حالاته"، كما قال.
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