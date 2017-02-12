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رياضة وشباب رياضة عالمية كونتي: فابريجاس لاعب عبقري ويشبه أندريا بيرلو كثيرًا

رياضة وشباب

كونتي: فابريجاس لاعب عبقري ويشبه أندريا بيرلو
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كونتي: فابريجاس لاعب عبقري ويشبه أندريا بيرلو كثيرًا

أنطونيو كونتي:

سيسك هو لاعب مهم ونحن نحاول أن نجعله دائماً في أفضل حالاته

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-12 13:57:56 A A

شبه المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي ، لاعب فريقه سيسك فابريجاس، بنجم يوفنتوس السابق أندريا بيرلو. وقال كونتي في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بيرنلي يوم أمس: "سيسك لاعب كبير وعبقري في كرة القدم، من الممكن أن نتحدث أيضاً عن أندريا بيرلو، نحن نتحدث عن عبقرية كرة القدم".


سيسك فابريجاس

وأضاف كونتي في تصريحاته: "سيسك لا يمكنه أن يركض 100 متر في 10 ثواني، لكن يمكننا أن نعتبره عبقري عندما تكون الكرة معه، مع سيسك نحن نعمل على الجوانب التكتيكية". وتابع: "في بعض الأحيان، يجب أن نتخذ قرارت مختلفة، وأن ننظر للتوازن في الفريق، سيسك هو لاعب مهم ونحن نحاول أن نجعله دائماً في أفضل حالاته"، كما قال.

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