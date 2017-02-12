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رياضة وشباب رياضة عالمية اليكس فيدال ينهي موسمه مع برشلونة بعد إصابته خلال مواجهة ألافيس

رياضة وشباب

فيدال ينهي موسمه مع برشلونة بعد تعرضة للإصابة
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اليكس فيدال ينهي موسمه مع برشلونة بعد إصابته خلال مواجهة ألافيس

تعرض فيدال للإصابة في الرمق الأخير من مباراة السبت، التي انتهت بفوز كاسح للنادي الكتالوني بستة أهداف نظيفة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-12 11:19:45 A A

يغيب أليكس فيدال، الظهير الأيمن لفريق برشلونة ، والذي أصيب بخلع في كاحل القدم اليمنى في مباراة ألافيس يوم السبت في الليجا، عن الملاعب لخمسة أشهر، وفقا للتقرير الطبي الذي نشره النادي الكتالوني موقعه الرسمي على الإنترنت.


اللاعب فيدال في صراع على الكرة 

وتعرض فيدال للإصابة في الرمق الأخير من مباراة السبت، التي انتهت بفوز كاسح للنادي الكتالوني بستة أهداف نظيفة، بعد كرة مشتركة مع ثيو هيرنانديز، لاعب ألافيس، ليخرج من الملعب محمولا على محفة والألم يبدو على وجهه.

وتقدم هرنانديز في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية اللقاء بالاعتذار عن تسببه في هذه الإصابة لفيدال، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يكن يقصد إيذاء لاعب برشلونة.

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