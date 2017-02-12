بوتشيتينو بعد الهزيمة أمام ليفربول: كانوا أفضل منّا

بوتشيتينو:



نحتاج لإظهار المزيد، في النهاية سوف ننافس على المراكز الستة الاولى

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، عن معاناة فريقه بعد تعرضه للهزيمة أمام ليفربول بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.





بوتشيتينو مدرب توتنهام خلال المباراة



وقال: "كان من الصعب مجاراة ليفربول، لقد كانوا أفضل، ليس لديه شيء لقوله أو تفسيره، صحيح أننا فوقهم بفارق نقطة ولكننا لم نظهر ذلك اليوم".

وأضاف: "لست غاضبًا، في بعض الأحيان لا تلعب بالطريقة التي تريدها، نحن نحتاج لتحليل الوضع وأن نكون هادئين".

وأتم: "نحتاج لإظهار المزيد، في النهاية سوف ننافس على المراكز الستة الاولى".