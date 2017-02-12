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رياضة وشباب رياضة عالمية اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاحد

رياضة وشباب

اليكم جدول مباريات كرة القدم في العالم اليوم الاحد
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اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاحد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-12 07:46:54 A A

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاحد الموافق 12.02.2017 والتي جاء على النحو التالي:


الدوري الإسرائيلي – الدرجة العليا
19:00 إتحاد أبناء سخنين – هبوعيل كفار سابا
20:15 هبوعيل تل ابيب – النادي الرياضي أشدود

الدوري الإنجليزي الممتاز
15:30 بيرنلي - تشيلسي
18:00 سوانزي سيتي - ليستر سيتي

الدوري الإسباني الدرجة الأولى
13:00 فياريال - مالاجا
17:15 ليجانيس - سبورتينغ خيخون
19:30 لاس بالماس - إشبيلية
21:45 أتلتيكو مدريد - سيلتا فيغو

الدوري الإيطالي الدرجة A
13:30 كروتوني - روما
16:00 انتر ميلان - إمبولي
16:00 تورينو - بيسكارا
16:00 باليرمو - أتلانتا
16:00 ساسولو - كييفو فيرونا
19:00 سامبدوريا - بولونيا
21:45 كالياري - يوفنتوس

الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30 فولفسبورج - هوفنهايم
18:30 فرايبورج – كولن

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
16:00 رين - نيس
18:00 سانت إيتيان - لوريان
22:00 نانت - مارسيليا

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