اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاحد

موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاحد الموافق 12.02.2017 والتي جاء على النحو التالي:



الدوري الإسرائيلي – الدرجة العليا

19:00 إتحاد أبناء سخنين – هبوعيل كفار سابا

20:15 هبوعيل تل ابيب – النادي الرياضي أشدود

الدوري الإنجليزي الممتاز

15:30 بيرنلي - تشيلسي

18:00 سوانزي سيتي - ليستر سيتي

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

13:00 فياريال - مالاجا

17:15 ليجانيس - سبورتينغ خيخون

19:30 لاس بالماس - إشبيلية

21:45 أتلتيكو مدريد - سيلتا فيغو

الدوري الإيطالي الدرجة A

13:30 كروتوني - روما

16:00 انتر ميلان - إمبولي

16:00 تورينو - بيسكارا

16:00 باليرمو - أتلانتا

16:00 ساسولو - كييفو فيرونا

19:00 سامبدوريا - بولونيا

21:45 كالياري - يوفنتوس



الدوري الألماني الدرجة الأولى

16:30 فولفسبورج - هوفنهايم

18:30 فرايبورج – كولن

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

16:00 رين - نيس

18:00 سانت إيتيان - لوريان

22:00 نانت - مارسيليا