اليكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاحد
موقع العرب يقدم لكم جدول مباريات كرة القدم في إسرائيل والعالم اليوم الاحد الموافق 12.02.2017 والتي جاء على النحو التالي:
الدوري الإسرائيلي – الدرجة العليا
19:00 إتحاد أبناء سخنين – هبوعيل كفار سابا
20:15 هبوعيل تل ابيب – النادي الرياضي أشدود
الدوري الإنجليزي الممتاز
15:30 بيرنلي - تشيلسي
18:00 سوانزي سيتي - ليستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
13:00 فياريال - مالاجا
17:15 ليجانيس - سبورتينغ خيخون
19:30 لاس بالماس - إشبيلية
21:45 أتلتيكو مدريد - سيلتا فيغو
الدوري الإيطالي الدرجة A
13:30 كروتوني - روما
16:00 انتر ميلان - إمبولي
16:00 تورينو - بيسكارا
16:00 باليرمو - أتلانتا
16:00 ساسولو - كييفو فيرونا
19:00 سامبدوريا - بولونيا
21:45 كالياري - يوفنتوس
الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30 فولفسبورج - هوفنهايم
18:30 فرايبورج – كولن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
16:00 رين - نيس
18:00 سانت إيتيان - لوريان
22:00 نانت - مارسيليا