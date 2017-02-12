لأول مرّة منذ تولي ترامب الرئاسة: كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا

هيئة الأركان المشتركة - كوريا الجنوبية:

قطع الصاروخ مسافة نحو 500 كيلومتر وتجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا دقيقا بشأن معلومات إضافية

مسؤول عسكري أمريكي:

الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية قد لا يكون لصاروخ باليستي عابر للقارات

نحن على دراية بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ. والرئيس أطلع على الأمر ونواصل مراقبة الوضع عن كثب

لأول مرة منذ إستلام الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب ، مهام منصبه، قامت كوريا الشمالية بإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي لم يتحدد نوعه، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب). حيث أكّد مسؤول أمريكي أنّ "ترامب قد أحيط علما بالتجربة، وأنّ الاختبار ربما لا يكون لصاروخ عابر للقارات"، على حدّ تعبيره.



زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

ووفقًا لما اعلنه مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة في الكورية الجنوبية من خلال بيان خاص فإنّ:"الصاروخ قطع مسافة نحو 500 كيلومتر وتجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا دقيقا بشأن معلومات إضافية"، وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إنه دعا إلى اجتماع للأمن القومي في الساعة التاسعة والنصف صباح الأحد بتوقيت سول. وقد نددت كوريا الجنوبية بالتجربة واعتبرتها تهديدا خطيرا للسلام والسلامة في شبه الجزيرة الكورية وانتهاكا واضحا لقرارا مجلس الأمن.



هذا، وقد وعبرت اليابان، التي يزور رئيس وزرائها شينزو أبي الولايات المتحدة حاليا، عن احتجاجها القوي على هذه الخطوة من جانب كوريا الشمالية.

يذكر أنّ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، قال في يناير/ كانون الأول الماضي إنّ "بلاده باتت قريبة من اختبار صواريخ بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية". وتواصل التجارب الصاروخية والنوورية المتكررة لكوريا الشمالية وتصريحاتها الهجومية تأجيج التوتر بالمنطقة.



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إنّ "الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية قد لا يكون لصاروخ باليستي عابر للقارات". ولم يذكر المسؤول أية تفاصيل. وقال إنّ "الجيش الأمريكي رصد إطلاق الصاروخ ولا يزال يقيم ماحدث"، وأضاف:"نحن على دراية بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ. الرئيس أطلع على الأمر ونواصل مراقبة الوضع عن كثب"، كما قال.





الرئيس الأمريكي دونالد ترامب