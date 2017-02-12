فيضانات في الكريوت وأزمة سير على طريق الساحل بسبب تشكّل الجليد

تشكّل جليد على طريق الساحل والأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات في منطقة الكريوت

أشارت الاصاد الجوية إلى احتمال تساقط الثلوج على جبل الشيخ أيضًا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية

تسببت احوال الطقس الماطرة والباردة بتشويشات في حركة السير في مختلف أنحاء البلاد، حيث شهد طريق الساحل إزدحامات مرورية جراء تشكّل الجليد. إضافة إلى أنّ الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات في منطقة الكريوت. وتوقعت الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار والعواصف الرعدية.





فياضانات في الكريوت - تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ

هذا، وجاء في بيان صادر عن كايد ظاهر، المركّز والمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للوسط العربي، أنّ:"طواقم الاطفاء والانقاذ عملة الليلة الماضية على تخليص سائقين في منطقة الكريوت جراء الفيضانات، خاصة في بعض المقاطع من شارع رقم 58 والنفق الارضي في منطقة كريات يام. هذا، ولم يبلغ عن اصابات"، بحسب سلطة الإطفاء.

ويكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم وبارد، كما وتسقط زخات من الامطار على مختلف المناطق، وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية مع تساقط البرد احياناً، وأشارت الاصاد الجوية إلى احتمال تساقط الثلوج على جبل الشيخ أيضًا. هذا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

