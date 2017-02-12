الجليل الاعلى حرفيش: وفاة الشيخ فادي فارس بعد صراعٍ مع مرض السرطان
حرفيش: وفاة الشيخ فادي فارس بعد صراعٍ مع مرض السرطان
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فجعت قرية حرفيش الجليلية بوفاة الشيخ ابو هيثم - فادي صالح فارس عن عمرٍ ناهز الثلاثة وخمسين ، بعد صراعٍ مع مرض السرطان دام سنواتٍ عديده .وسيتم يتشييع جثمانه الطاهر الاحد 12/2/2017 الساعه الثانية عشره ظهرًا ، له الرحمه ولذويه الصبر والسلوان ، رحمه الله.
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