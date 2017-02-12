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أخبار محليات حرفيش: وفاة الشيخ فادي فارس بعد صراعٍ مع مرض السرطان

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الجليل الاعلى حرفيش: وفاة الشيخ فادي فارس بعد صراعٍ مع مرض السرطان
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حرفيش: وفاة الشيخ فادي فارس بعد صراعٍ مع مرض السرطان

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من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-12 02:55:14 A A

فجعت قرية حرفيش الجليلية  بوفاة الشيخ ابو هيثم - فادي صالح فارس عن عمرٍ ناهز الثلاثة وخمسين ، بعد صراعٍ مع مرض السرطان دام سنواتٍ عديده .وسيتم يتشييع  جثمانه الطاهر  الاحد 12/2/2017  الساعه الثانية عشره ظهرًا ، له الرحمه ولذويه الصبر والسلوان ، رحمه الله.

 

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