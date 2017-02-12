نتائج مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
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الدرجة العليا – الأسبوع 22
مكابي حيفا - هبوعيل حيفا 0-3. سجل المهاجم المخضرم مهران لالا هدفين وأضاف شلومي أربيطمان الثالث.
هبوعيل كريات شمونة - بني يهودا تل أبيب 0-1
هبوعيل بئر السبع - هبوعيل أشكلون 2-1
هبوعيل رعنانا - بيتار القدس 0-4
الدرجة الثانية – الأسبوع 21
المنطقة الشمالية "أ"
هبوعيل كفر سميع - الاخاء عكا 0-3
هبوعيل كوكب - مكابي نحف 1-1
المنطقة الشمالية "ب"
مكابي أم الفحم - مكابي اكسال 0-2
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