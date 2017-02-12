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رياضة وشباب رياضة محلية نتائج مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

رياضة وشباب

نتائج مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري
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نتائج مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

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من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-12 02:52:35 A A

الدرجة العليا – الأسبوع 22

مكابي حيفا - هبوعيل حيفا 0-3. سجل المهاجم المخضرم مهران لالا هدفين وأضاف شلومي أربيطمان الثالث.
هبوعيل كريات شمونة - بني يهودا تل أبيب 0-1
هبوعيل بئر السبع - هبوعيل أشكلون 2-1
هبوعيل رعنانا - بيتار القدس 0-4

الدرجة الثانية – الأسبوع 21

المنطقة الشمالية "أ"

هبوعيل كفر سميع - الاخاء عكا 0-3
هبوعيل كوكب - مكابي نحف 1-1

المنطقة الشمالية "ب"

مكابي أم الفحم - مكابي اكسال 0-2

 

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