رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي : وصول ترامب إلى السلطة يعني نهاية الغرب

يشارك في المؤتمر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتريس

قبل أيام قليلة على انطلاق فعاليات مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، أعرب رئيس المؤتمر فولفجانج إشينجر عن قلقه إزاء السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

وقال إشينجر في تصريحات لصحيفة (تاجس شبيجل) الألمانية في عددها المقرر صدوره الأحد: "ترامب يثير خوفي"، موضحا أنه منزعج من أن الرئيس الأميركي لا يعلن بوضوح من الشركاء بالنسبة له، مضيفا أنه لم يعاصر طوال تاريخه الدبلوماسي على مدار 40 عاما مثل "هذه الدرجة القوصى من انعدام القدرة على التنبؤ" كالتي يعاصرها مع ترامب.

وذكر إشينجر أن ترامب لم يستوعب حتى الآن الفرق بين صفقة في السياسة الخارجية وصفقة يجريها بصفته رجل أعمال في مجال العقارات، وقال : "وصول ترامب إلى السلطة يعني نهاية الغرب. الولايات المتحدة ستحمل شعلة هذه النهاية، وقد تتبعها في ذلك دول أخرى".

وطالب إشينجر أوروبا بتعويض تلك الخسارة "حتى لا يضيع الغرب بالكامل كنموذج وقدوة لحقوق الإنسان والحرية والكرامة ودور الفرد".ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر خلال انعقاده على مدار ثلاثة أيام (من 17 حتى 19 شباط الجاري) عشرات من رؤوساء دول وحكومات، بالإضافة إلى وزراء خارجية ودفاع.

ويمثل الحكومة الأميركية في المؤتمر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الأمن القومي جون كيلي، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي مايكل فلين.كما يشارك في المؤتمر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتريس.