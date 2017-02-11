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أخبار محاكم وجنائيات الحاق اضرار بنصب تذكاري لضحايا الجيش الاسرائيلي بين بيت جن وحرفيش

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الحاق اضرار بنصب تذكاري لضحايا الجيش الاسرائيلي بين بيت جن وحرفيش

تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها وماهيتها بعد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-11 21:45:41 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء السبت في محطة الشرطة بكرميئيل - ليڤ هچليل بالشمال تم استلام شكوى مفادها الحاق اضرار في النصب التذكاري لضحايا جيش الدفاع الاسرائيلي بمنطقة ما بين بلدتي بيت جن وحرفيش ، واقيم هناك تخليدا وعلى اسم المرحوم (صالح قاسم طافش) الذي كان قد راح ضحية اشتباك مع ارهابيين في لبنان عام 1992.هذا ونتجت الاضرار المادية هناك ووفقا لنتائج الفحوصات الاولية عن اطلاق عدة عيارات نارية اتجاة النصب التذكاري وحيث تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها وماهيتها بعد ".

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