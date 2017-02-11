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فنانين فن عربي امير دندن ويعقوب شاهين يتأهلان للمرحلة قبل الاخيرة من مسابقة أراب أيدل

فنانين

الشاغور امير دندن ويعقوب شاهين يتأهلان للمرحلة قبل الاخيرة
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امير دندن ويعقوب شاهين يتأهلان للمرحلة قبل الاخيرة من مسابقة أراب أيدل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-11 21:22:18 A A

 تأهل المشتركان في برنامج أراب آيدول امير دندن من مجد الكروم ويعقوب شاهين من مدينة بيت لحم ، بعد أن حصلا على نسبة تصويت تؤهلهما للاسبوع قبل الاخير من المسابقة حيث بقي 5 مشتركين فقط. 


وتألَّق الفنانان الفلسطينيان اللذين ينافسا على لقب محبوب العرب في برنامج المواهب العربي الشهير "أراب أيدل"على المسرح وأطربا ملايين الناس حول العالم بصوتهما وأدائهما الرائع .وخلال الحلقة التي استضافت الفنانة اصالة نصري، وقدمت خلالها مجموعة من أحدث أغانيها.

 

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