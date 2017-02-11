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رياضة وشباب

مانشستر يونايتد يقترب من المقدمة بالفوز على واتفورد
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مانشستر يونايتد يقترب من المقدمة بالفوز على واتفورد

سجل هدفي مانشستر يونايتد في المباراة كل من الإسباني خوان ماتا والفرنسي أنتونيو مارسيال في الدقيقتين 32 و60 على التوالي   

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-11 20:22:38 A A

 تخطى مانشستر يونايتد عقبة ضيفه واتفورد بالفوز عليه بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإنجليزي. 

 

وأصبح مانشستر يونايتد أقرب للمراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا برفع رصيده إلى النقطة 48، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث ونقطتين عن آرسنال وتوتنهام الذان يحتلان المركزين الثاني والثالث، مع بقاء مباراة لصاحبي المركزين الثالث والرابع في هذه الجولة.وسجل هدفي مانشستر يونايتد في المباراة كل من الإسباني خوان ماتا والفرنسي أنتونيو مارسيال في الدقيقتين 32 و60 على التوالي.وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها فاز ساوثهامتون على سندرلاند بأربعة أهداف دون مقابل، وستوك سيتي على كريستال بالاس بهدفٍ نظيف، وتعادل وست هام مع وست بروميتش بهدفين لمثلهما، وميدلزبرة مع إيفرتون دون أهداف. 

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