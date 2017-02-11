اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات اعتقال شخصين أحدهما من كفرقاسم في حملة الشرطة المرورية في شفاعمرو وطمرة

أخبار

شفاعمرو والقضاء اعتقال شخصين أحدهما من كفرقاسم في حملة الشرطة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اعتقال شخصين أحدهما من كفرقاسم في حملة الشرطة المرورية في شفاعمرو وطمرة

المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري:

تمّ إلقاء القبض هناك في شفاعمرو على سائق 37 عامًا من كفرقاسم تبيّن أنّه مسحوب الرّخصة وفي سجلّه 41 إدانة عن تجاوزات ومخالفات مرورية

نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-11 19:10:15 A A

عمّمت المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "في سياق نشاط للشرطة حفاظا على السلامة العامة على الطرقات تم اليوم السبت القيام بحملة ضبط مرورية مكثفة طالت مدينتي طمرة و شفاعمرو تركيزا على المخالفات بالغة الخطورة وبما وصل حصيلته تسجيل اكثر من نحو 100 تقرير مخالفة" بحسب الشرطة.


وأضافت السّمري: "إضافة إلى ذلك تمّ إلقاء القبض هناك في شفاعمرو على سائق 37 عامًا من كفرقاسم تبيّن أنّه مسحوب الرّخصة وفي سجلّه 41 إدانة عن تجاوزات ومخالفات مرورية وحتى أنّه حكم عليه العام الفائت بسحب الرخصة لمدة 12 شهرًا وكذلك 7 أشهر حبس فعلي وحيث من المقرر قضاءه مدة محكوميته لاحقًا مع تقدمه باستئناف إلى المحكمة المركزية بخصوص قرار الحكم بالسجن وفي خلال فترة التداول في استئنافه تمّ القاء القبض عليه، الشهر الفائت، وهو يقود سيارة رغم أنّ رخصة قيادته مسحوبة، وتمّ تقديم لائحة اتهام ضده إضافيّة عن قيادتة وهو مسحوب الرخصة واليوم تمّ إلقاء القبض علية للمرة بعد الأخرى وهو يقود سيارته ورخصته مسحوبة، حيث تمّ اعتقاله والتحرز على مركبته جنبا إلى العزم على تقديم لائحة اتهام ثالثة ضده غدًا الأحد وكذلك طلب تمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضده. كذلك تمّ خلال الحملة سحب رخص 2 سائقين وتمّ اعتقال آخر تمّ ضبطه يقود دون رخصة قيادة وتم توقيف سائق جديد قاصر تم ضبطه يقود دون مرافق جنبا الى إبعاد 5 مركبات عن السير على الشارع لمدة 30 يوما" كما ورد في بيان الشرطة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 شاهدوا الحلقة 13 من مسلسل جسور وجميلة | [207 قراءة]
2 فوز خارجي كبير لأخاء الناصرة على نيشير | [167 قراءة]
3 الأسد: بعض اللاجئين في الغرب على صلة بإرهابيين | [160 قراءة]
4 عائلة فقرا تناشد بمساعدتها: علينا دفع 100 ألف شيكل | [159 قراءة]
5 بوتين: نتوقع الاستئناف الكامل لعلاقاتنا مع امريكا | [143 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
3 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
4 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
5 مصادر طبية: إصابة طفلة على ما يبدو في حادث | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب