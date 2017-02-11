اعتقال شخصين أحدهما من كفرقاسم في حملة الشرطة المرورية في شفاعمرو وطمرة

المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري:

تمّ إلقاء القبض هناك في شفاعمرو على سائق 37 عامًا من كفرقاسم تبيّن أنّه مسحوب الرّخصة وفي سجلّه 41 إدانة عن تجاوزات ومخالفات مرورية

عمّمت المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري بيانًا وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي: "في سياق نشاط للشرطة حفاظا على السلامة العامة على الطرقات تم اليوم السبت القيام بحملة ضبط مرورية مكثفة طالت مدينتي طمرة و شفاعمرو تركيزا على المخالفات بالغة الخطورة وبما وصل حصيلته تسجيل اكثر من نحو 100 تقرير مخالفة" بحسب الشرطة.



وأضافت السّمري: "إضافة إلى ذلك تمّ إلقاء القبض هناك في شفاعمرو على سائق 37 عامًا من كفرقاسم تبيّن أنّه مسحوب الرّخصة وفي سجلّه 41 إدانة عن تجاوزات ومخالفات مرورية وحتى أنّه حكم عليه العام الفائت بسحب الرخصة لمدة 12 شهرًا وكذلك 7 أشهر حبس فعلي وحيث من المقرر قضاءه مدة محكوميته لاحقًا مع تقدمه باستئناف إلى المحكمة المركزية بخصوص قرار الحكم بالسجن وفي خلال فترة التداول في استئنافه تمّ القاء القبض عليه، الشهر الفائت، وهو يقود سيارة رغم أنّ رخصة قيادته مسحوبة، وتمّ تقديم لائحة اتهام ضده إضافيّة عن قيادتة وهو مسحوب الرخصة واليوم تمّ إلقاء القبض علية للمرة بعد الأخرى وهو يقود سيارته ورخصته مسحوبة، حيث تمّ اعتقاله والتحرز على مركبته جنبا إلى العزم على تقديم لائحة اتهام ثالثة ضده غدًا الأحد وكذلك طلب تمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضده. كذلك تمّ خلال الحملة سحب رخص 2 سائقين وتمّ اعتقال آخر تمّ ضبطه يقود دون رخصة قيادة وتم توقيف سائق جديد قاصر تم ضبطه يقود دون مرافق جنبا الى إبعاد 5 مركبات عن السير على الشارع لمدة 30 يوما" كما ورد في بيان الشرطة.