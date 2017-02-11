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رياضة وشباب رياضة محلية مكابي اكسال يعزز مكانته بالقمة بعد فوزه 2-0 على مكابي أم الفحم

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء فوز مكابي اكسال على مكابي أم الفحم
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مكابي اكسال يعزز مكانته بالقمة بعد فوزه 2-0 على مكابي أم الفحم

افتتحت المباراة بالوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم الشاب محمود نادر جبارين ضحية الجريمة التي شهدتها مدينة أم الفحم هذا الأسبوع

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من: ابراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-11 18:22:40 A A

عزز فريق مكابي اكسال مكانته في قمة دوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب وذلك بعد فوزه الخارجي 2-0 على مكابي أم الفحم في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت على استاد السلام في مدينة أم الفحم ضمن مباريات الاسبوع الـ21 لدوري الدرجة الثانية -المنطقة الشمالية ب.


خلال المباراة

هذا وقد افتتحت المباراة بالوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم الشاب محمود نادر جبارين ضحية الجريمة التي شهدتها مدينة أم الفحم هذا الأسبوع. وشهدت المباراة منافسة قوية ما بين الفريقين اللدين أدّت إلى جملة من الفرص استغلها الفريق الضيف لحصد نقاط المباراة الثلاثة.
وبهذا الفوز يصل فريق مكابي اكسال الى النقطة 39 بالمرتبة الثالثة بينما يتجمد رصيد فريق مكابي أم الفحم عند النقطة 28 ليحتل المرتبة الثامنة. 

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