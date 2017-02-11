بالصور: وجوه مخيفة ومشوّهة تحتل شوارع فينيسيا..ما السر؟

وجوه مخيفة ومشوّهة احتلت شوارع فينيسيا او مدينة البندقية الإيطالية الشهيرة يوم 11.02.2017، وذلك ضمن احتفالات كرنفال البندقية أو الشهير بالايطالية بـ"كرنفال دي فينيسيا". وهو مهرجان سنوي يعقد في مدينة البندقية ويعد واحدًا من أشهر كرنفالات العالم ويحظى بالتقدير الكبير. ويشار إلى أنّ الأقنعة تعتبر سمة أساسية من كرنفال البندقية.. تابعوا الصور!