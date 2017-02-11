مكابي الرينة يسحق عين السهلة بسداسية قبل لقاء الموسم ضد نتسيرت عيليت

سجل الاهداف كل من تامر باشا (3) وأشرف عثاملة (2) وايال هزيمة

سحق فريق مكابي ابناء الرينة خصمه فريق هبوعيل عين السهلة بستة أهداف نظيفة – نصف دستة، ليحافظ على صدارة لائحة دوري الدرجة الثالثة – منطقة يزراعيل، وذلك قبل لقاء الموسم أمام فريق مكابي نتسيرت عيليت في الأسبوع المقبل. وسجل الاهداف كل من تامر باشا (3) وأشرف عثاملة (2) وايال هزيمة.



خلال المباراة