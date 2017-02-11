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رياضة وشباب رياضة محلية مكابي الرينة يسحق عين السهلة بسداسية قبل لقاء الموسم ضد نتسيرت عيليت

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء مكابي الرينة يسحق عين السهلة بسداسية
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مكابي الرينة يسحق عين السهلة بسداسية قبل لقاء الموسم ضد نتسيرت عيليت

سجل الاهداف كل من تامر باشا (3) وأشرف عثاملة (2) وايال هزيمة

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-11 18:22:40 A A

سحق فريق مكابي ابناء الرينة خصمه فريق هبوعيل عين السهلة بستة أهداف نظيفة – نصف دستة، ليحافظ على صدارة لائحة دوري الدرجة الثالثة – منطقة يزراعيل، وذلك قبل لقاء الموسم أمام فريق مكابي نتسيرت عيليت في الأسبوع المقبل. وسجل الاهداف كل من تامر باشا (3) وأشرف عثاملة (2) وايال هزيمة.


خلال المباراة

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