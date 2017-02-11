سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي في الدوري الانجليزي
يدين أرسنال بهذا الفوز لمهاجمه أليكسيس سانشيز الذي سجل ثنائية في الدقيقة 34 و93 من ركلة جزاء
نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل!
عاد فريق أرسنال لسكة الانتصارات، بفوز ثمين وصعب على ضيفه هال سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت بملعب الإمارات، في افتتاح منافسات الجولة الـ 25 من البريمييرليج.
يدين أرسنال بهذا الفوز لمهاجمه أليكسيس سانشيز الذي سجل ثنائية في الدقيقة 34 و93 من ركلة جزاء، ليكسر الجانرز هزائمه في آخر جولتين أمام واتفورد وتشيلسي، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، يقفز بها للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 20 نقطة في المركز 18.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك