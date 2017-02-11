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46% من العرب لا يرون بأي حزب عربي يمثلهم مقابل 16% للجبهة و10% للعربية للتغيير

هذا الاستطلاع كان من المفترض ان تنشر نتائجه في مؤتمر مركز انجاز يوم أمس إلا انها لم تنشر

16% من المستطلعين انهم يرون بالجبهة أنها تمثل مواقفهم، مقابل 10% للعربية للتغيير برئاسة احمد الطيبي و8% للحركة الإسلامية و7% للتجمع

22% من المستطلعين من حاملي اللقب الأول وما فوق أن الجبهة هو الحزب الأقرب لمواقفهم، مقابل 7% للتجمع و7% للعربية للتغيير و7% للأحزاب الصهيونية و4% للحركة الإسلامية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-11 17:07:24 A نشر: 2017-02-11 17:07:24 A