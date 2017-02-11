46% من العرب لا يرون بأي حزب عربي يمثلهم مقابل 16% للجبهة و10% للعربية للتغيير
هذا الاستطلاع كان من المفترض ان تنشر نتائجه في مؤتمر مركز انجاز يوم أمس إلا انها لم تنشر
16% من المستطلعين انهم يرون بالجبهة أنها تمثل مواقفهم، مقابل 10% للعربية للتغيير برئاسة احمد الطيبي و8% للحركة الإسلامية و7% للتجمع
22% من المستطلعين من حاملي اللقب الأول وما فوق أن الجبهة هو الحزب الأقرب لمواقفهم، مقابل 7% للتجمع و7% للعربية للتغيير و7% للأحزاب الصهيونية و4% للحركة الإسلامية
أظهر استطلاع للرأي وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اجراه مركز انجاز – المركز العربي لتطوير الحكم المحلي في إسرائيل ولم تنشر نتائجه، أن نحو 46% من المواطنين العرب في البلاد، لا يرون ان أي من الأحزاب العربية تمثلهم وتمثل مواقفهم وآرائهم. ما يظهر ان قسمًا كبيرًا من المجتمع العربي غير منتمٍ حزبيًا لأي تيار.
صورة من مؤتمر مركز انجاز امس
وبحسب الإستطلاع الذي كان من المفترض ان نتشر نتائجه خلال المؤتمر الذي عقده مركز انجاز يوم أمس ولم يتم نشرها، فقد قال 16% من المستطلعين انهم يرون بالجبهة أنها تمثل مواقفهم، مقابل 10% للعربية للتغيير برئاسة احمد الطيبي و8% للحركة الإسلامية و7% للتجمع.
وفي سؤال استطلاع آخر، لم تنشر نتائجه ايضًا، فقد أشار 22% من المستطلعين من حاملي اللقب الأول وما فوق أن الجبهة هو الحزب الأقرب لمواقفهم، مقابل 7% للتجمع و7% للعربية للتغيير و7% للأحزاب الصهيونية و4% للحركة الإسلامية. أما لدى الطلاب الجامعيين فقد حصلت الجبهة على 21% والعربية للتغيير 11% والتجمع 8% والإسلامية 4%. وغير الاكاديميين 15% للجبهة، 13% العربية للتغيير و6% للتجمع و3% للإسلامية.