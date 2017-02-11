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ايمن عودة يفكر بإقامة معسكر ديمقراطي بين المشتركة وميرتس وفريج يبارك

ايمن عودة:

الهدف الذي اضعه نصب اعيني في الأشهر القادمة، هي إقامة معسكر ديمقراطي في إسرائيل

هنالك معسكر يميني ومعسكر صهيوني، ومن المهم أن يكون هنالك ايضًا معسكرًا ديمقراطيًا

هنالك اتصالات بين الجبهة وميرتس، وليس مع باقي مركبات القائمة المشتركة

عيساوي فريج:

إقامة معسكر ديمقراطي كبير ليكون مشتركًا لميرتس والجبهة، كما يقترح النائب عودة، هو خطوة ضرورية وصحيحة لجميع مواطني دولة إسرائيل عربًا ويهودًا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-11 17:10:12 A نشر: 2017-02-11 17:10:12 A