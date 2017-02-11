ايمن عودة يفكر بإقامة معسكر ديمقراطي بين المشتركة وميرتس وفريج يبارك
ايمن عودة:
الهدف الذي اضعه نصب اعيني في الأشهر القادمة، هي إقامة معسكر ديمقراطي في إسرائيل
هنالك معسكر يميني ومعسكر صهيوني، ومن المهم أن يكون هنالك ايضًا معسكرًا ديمقراطيًا
هنالك اتصالات بين الجبهة وميرتس، وليس مع باقي مركبات القائمة المشتركة
عيساوي فريج:
إقامة معسكر ديمقراطي كبير ليكون مشتركًا لميرتس والجبهة، كما يقترح النائب عودة، هو خطوة ضرورية وصحيحة لجميع مواطني دولة إسرائيل عربًا ويهودًا
شارك عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة اليوم في ندوة بيتية أقيمت اليوم في بلدة مفسيرت تسيون قضاء القدس. ودعا عودة خلال ذلك الى التعاون ما بين الجبهة الديمقراطية وحزب ميرتس اليساري وقال:"ان الهدف الذي اضعه نصب اعيني في الأشهر القادمة، هي إقامة معسكر ديمقراطي في إسرائيل. هنالك معسكر يميني ومعسكر صهيوني، ومن المهم أن يكون هنالك ايضًا معسكرًا ديمقراطيًا".
وأضاف النائب ايمن عودة:"أعتقد أننا ملزمون نحن وميرتس سويًا بأن نقيم هذا المعسكر، وعلينا ان نفحص سبل التعاون الصحيحة". وفي رده على سؤال وجه له من المشاركين قال:"ان هنالك اتصالات بين الجبهة وميرتس، وليس مع باقي مركبات القائمة المشتركة، بحيث اننا نريد ان نكمل ترشحنا في نطاق المشتركة ولكن بوجود تعاون مع ميرتس".
من جانبه، بارك النائب عيساوي فريج عضو الكنيست عن حزب ميرتس تصريحات عودة وقال:" ان إقامة معسكر ديمقراطي كبير ليكون مشتركًا لميرتس والجبهة، كما يقترح النائب عودة، هو خطوة ضرورية وصحيحة لجميع مواطني دولة إسرائيل عربًا ويهودًا سويًا. انا سعيد جدًا بأن ايمن عودة يرى بميرتس شريكًا، وانا وائق ان هذه الشراكة مع الجبهة وجهات وتيارات أخرى، بإمكانها ان تتقدم، وان تحرز إنجازات كثيرة للمعسكر كله".