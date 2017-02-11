بستان المرج يصادق على مشاريع بملايين الشواقل

أحمد زعبي رئيس المجلس، وعبد الكريم زعبي نائبه والقائم بأعماله، أثنيا على الاجماع الكامل للميزانية وأكدا أنّ إدارة المجلس مستمرة في تطوير القرى

عمّم المجلس الاقليمي بستان المرج بيانًا إعلاميًا، جاء فيه:"صادق المجلس الاقليمي بستان المرج، أمس الأول الخميس، على ميزانيات كبيرة جدًا لعدد من المشاريع في القرى الأربع، سولم، كفر مصر، نين والدحي، وقد صادق أعضاء المجلس بإجماع كامل على الميزانيات".





أحمد زعبي وعبد الكريم زعبي



وتابع البيان:"الميزانيات التي صودق عليها هي التالية:

- ميزانية للمدارس من وزارة التربية والتعليم لمشروع منع تسرب الطلاب بقيمة 43 ألف شيكل.

- ميزانية لتطوير وتوسيع نادي الشبيبة في الدحي من وزارة الإسكان بقيمة مليون ونصف شيكل.

- ميزانية لتطوير وتوسيع نادي الشبيبة في نين من وزارة الإسكان بقيمة 2 مليون شيكل.

- ميزانية لمشروع برمجة "روبوتيكا" في المدارس الابتدائية بقيمة 72 ألف شيكل.

- ميزانية لتطوير الروضات من "مفعال هبايس" بقيمة 119 ألف شيكل ستخصص لنصب مظلات في الروضات .

- ميزانية لتطوير المدارس من "مفعال هبايس" بقيمة 995 ألف شيكل ستخصص لمختبرات جديدة وحواسيب وأثاث لغرف الحواسيب.

- ميزانية لصيانة وإعادة بناء ملعب كفر مصر بقيمة 4 مليون و 779 ألف شيكل، منها مليون من "مفعال هبايس" و3 مليون و 779 ألف من "التوتو وينر".

- ميزانية لإعداد الصفوف لتلائم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، من وزارة التربية والتعليم بقيمة 60 ألف شيكل.

- ميزانية لصيانة مقبرة الدحي بقيمة 88 ألف شيكل.

- ميزانية لصيانة المقبرة الغربية في سولم بقيمة 76 ألف شيكل.

- ميزانية لصيانة المقبرة الجنوبية في نين بقيمة 84 ألف شيكل.

- ميزانية لإنشاء مقبرة جديدة في كفر مصر (بجانب الملعب) بقيمة 254 ألف شيكل.

- ميزانية لدعم مبادرات ثقافية بقيمة 50 ألف شيكل.

- ميزانية من وزارة الداخلية لمعدات الأمن وحالات الطوارئ بالمجلس بقيمة نحو 324 ألف شيكل.

- ميزانية لتطوير وصيانة الشوارع حسب القرار الحكومة 992، بقيمة نحو 898 ألف شيكل مقسمة (240 ألف لسولم، 230 ألف لكفر مصر، 200 ألف لنين و 168 ألف شيكل للدحي.

- ميزانية لفعاليات ونشاطات الرياضة، من وزارة الرياضة بقيمة 30 ألف شيكل.

- ميزانية لإنشاء ملعب عشب اصطناعي بقيمة 600 ألف شيكل .

- ميزانية لإقامة ملعب مدمج في كفر مصر وتطوير نادي الشبيبة من وزارة الاسكان بقيمة 2 مليون شيكل.

- ميزانية لبناء مركز متعدد الأغراض، وتطوير نادي الشبيبة في سولم من وزارة الاسكان بقيمة 2 مليون شيكل.

- المصادقة على ميزانية بقيمة 560 ألف شيكل من وزارة التربية والتعليم لمشروع "تحديات في التربية غير المنهجية".

- ميزانيات صغيرة أخرى لمشاريع مختلفة".



مرحلة التطوير الكبرى

وأضاف البيان:"أحمد زعبي رئيس المجلس، وعبد الكريم زعبي نائبه والقائم بأعماله، أثنيا على الاجماع الكامل للميزانية وأكدا أنّ "إدارة المجلس مستمرة في تطوير القرى"، وأشارا إلى أنّ "هذه الميزانيات هي جزء من مجموعة مشاريع، وأن تصويت كل أعضاء المجلس على الميزانيات أمر ايجابي مع التمنيات أن يكون العمل هكذا دائمًا لمصلحة المجلس والمواطنين بدعم المشاريع والميزانيات والتصويت عليها". وأكدت إدارة المجلس ممثلة بالرئيس ونائب وقائم بأعمال الرئيس أنّ "مرحلة التطوير الكبرى بدأت. خلال العامين الماضيين أُنجزت عدد من مشاريع التطوير ولكن التركيز بالأساس كان على تحسين الوضع المادي للمجلس وأيضًا التخطيط للمشاريع والعمل على حل المشاكل العالقة في مجال الإسكان، وكلّها تقريبًا حلّت والآن في مرحلة التنفيذ، والآن أيضًا ستتضاعف الانجازات، لأجل تطوير القرى وخدمة مواطنيها"، إلى هنا البيان.