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إخماد حريق اندلع داخل منزل في سخنين

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نشر: 2017-02-11 15:33:28 A A
أفاد المركّز والمتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ للإعلام العربي كايد ظاهر بأنّه: "اندلع حريق داخل منزل في مدينة سخنين، هذا وهرعت خمسة طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الجليل المركزي التي عملت على إخماد الحريق الذي اشتعل في الطابق العلوي من منزل مكون من 3 طوابق، هذا ولم يبلغ عن إصابات" كما ورد في بيان كايد ظاهر.
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