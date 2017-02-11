قلنسوة: المئات في تظاهرة رفع شعارات احتجاجا على سياسة الهدم

رفع المشاركون شعارات كتبوا عليها كفى لسياسة الدمار والهدم، لن نسمح بهدم بيوتنا، من حقنا أن نسكن على ارضنا

يشارك المئات من أهالي قلنسوة والطيبة في تظاهرة رفع شعارات، وذلك احتجاجا على مواصلة الحكومة الاسرائيلية في سياستها بهدم البيوت، وخاصة في اعقاب تسليم عائلات من قلنسوة اوامر هدم لبيوتهم واخلائها خلال الأيام القريبة.



هذا ورفع المشاركون شعارات كتبوا عليها "كفى لسياسة الدمار والهدم"، "لن نسمح بهدم بيوتنا"، "من حقنا أن نسكن على ارضنا"، " كفاكم ظلما وعنصرية"، وغيرها من الشعارات الاخرى التي تندد بسياسة الهدم. ويذكر أنّه من الشخصيات البارزة شارك كل من عضو الكنيست احمد الطيبي رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة ورئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة.



خلال التظاهرة

وكانت اللجنة الشعبية في قلنسوة قد اصدرت بيانا جاء فيه: "عقب استلام المواطن ايهاب متاني طلب اخلاء بيته حتى 28.2.2017 للشروع بالهدم وفي ظل التصعيد والهجمات العدوانية الشرسة على قلنسوة التي لم تقتصر على تشريد 11 عائلة، بل لا زالت تلاحق أهل قلنسوة ومساكنها ضاربة عرض الحائط كل ما فعلناه من سبل النضال والتصدي للظالمين، نقول لهم لم ولن نركع لهجماتكم الوحشية ويستمر نضالنا حتى اخر رمق فينا، لذلك قررنا نحن اعضاء اللجنة الشعبية في قلنسوة الخروج لوقفة احتجاجية على المدخل الشرقي لقلنسوة. ونهيب بأهلنا من الوسط العربي الوقوف جانبنا ودعم قضيتنا وايضا نتوجه الى الاهل في البلدات المجاورة وخاصة الطيبة والطيرة مشاركتنا بصمودنا لنكون حقا كالبنيان المرصوص بوجه الظلم والعدوان، فكلنا في خندق واحد من الجليل مرورا بالمثلث ووصولا الى النقب الصامد فكلنا مستهدفون عند حكومة الهدم والدمار. لا للهدم لا للتشريد نعم لوحدتنا لنحافظ على كياننا ووجودنا وكرامتنا".