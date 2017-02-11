الناصرة: وفاة المربية مرلين نادر مقلشة (حوّا) عن عمر ناهز 38 عامًا

المرحومة عرفت بسيرتها الحسنة، وأحبها كل من عرفها



سيشيع جثمانها الطاهر يوم الأحد 12.02.2017 الساعة 14:00 من كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس

توفيت في مدينة الناصرة ، اليوم السبت، المربية الفاضلة، مرلين نادر مقلشة (حوّا) بعد صراع مع المرض، والذي لم يمهلها طويلًا. ويشار إلى أن المرحومة هي مساعدة معلمة لصف البستان في مدرسة راهبات المخلص، وعرفت بسيرتها الحسنة، وأحبها كل من عرفها، على أن يشيّع جثمانها الطاهر غدًا الأحد.



صورة المرحومة مرلين نادر مقلشة (حوّا)



هو الحي الباقي،

والد الفقيدة ووالدتها وإخوتها روني، إلياس، وسهير، وآل مقلشة وأقرباؤهم وأنسباؤهم ينعون بمزيد من الحزن والأسى، المأسوف على شبابها، مرلين نادر مقلشة (حوّا) عن عمر ناهز الـ38 عاما متممة واجباتها الدينية وسيشيع جثمانها الطاهر يوم الأحد 12.02.2017 الساعة 14:00 من كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس ومن ثمّ إلى مثزاه الأخير.



تقبل التعازي من يوم الإثنين 13.02.2017 حتى يوم الأربعاء من الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة مساء في قاعة الروم.



لا أركم الله مكروهًا بعزيز.