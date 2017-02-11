اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي اللبنانية مادلين مطر في جلسة تصوير جديدة

فنانين

اللبنانية مادلين مطر في جلسة تصوير جديدة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اللبنانية مادلين مطر في جلسة تصوير جديدة

نشرت مادلين بعض الصّور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك

الجامعة المفتوحة.. حلمك راح يتحقق وراح تحصل على اللقب الثاني اضغطوا هنا...لتحققو حلمك...الجامعة المفتوحة راح تحققلك... ما عليك سوى...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 13:58:50 A A

خضعت النجمة اللبنانية مادلين مطر لجلسة تصوير جديدة اختارت أن تطل فيها بعدّة إطلالات مختلفة، وبدت فيها بقمة أناقتها وأنوثتها الطاغية. حيث خصّت مادلين الصور لشركة رائدة في عالم التجميل في لبنان. 


مادلين مطر

واختارت أن تكون تسريحتها بسيطة بالشعر الأشقر المنسدل على كتفيها، واختارت المكياج الكلاسيكي مع أحمر الشفاه البارز، ونشرت بعض الصّور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتي نالت إعجاب جميع المتابعين. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ايمن عودة يفكر بإقامة معسكر ديمقراطي مع ميرتس | [432 قراءة]
2 46% من العرب لا يرون بأي حزب عربي يمثلهم | [367 قراءة]
3 الحلقة الرابعة من برنامج شيري ستوديو | [284 قراءة]
4 الناصرة: وفاة المربية الفاضلة مرلين نادر مقلشة (حوّا) | [261 قراءة]
5 امير دندن ويعقوب شاهين يتأهلان للمرحلة قبل الاخيرة | [226 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة | [0 مشاركة]
3 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
4 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
5 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب