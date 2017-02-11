اللبنانية مادلين مطر في جلسة تصوير جديدة

نشرت مادلين بعض الصّور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك

خضعت النجمة اللبنانية مادلين مطر لجلسة تصوير جديدة اختارت أن تطل فيها بعدّة إطلالات مختلفة، وبدت فيها بقمة أناقتها وأنوثتها الطاغية. حيث خصّت مادلين الصور لشركة رائدة في عالم التجميل في لبنان.



مادلين مطر



واختارت أن تكون تسريحتها بسيطة بالشعر الأشقر المنسدل على كتفيها، واختارت المكياج الكلاسيكي مع أحمر الشفاه البارز، ونشرت بعض الصّور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتي نالت إعجاب جميع المتابعين.