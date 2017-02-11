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فنانين فن عربي فيديو- محمد عساف يرقص مع جدّته في حفله في الأردن

فنانين

محمد عساف يرقص مع جدّته في حفله
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فيديو- محمد عساف يرقص مع جدّته في حفله في الأردن

أكثر ما كان لافتًا للنظر في هذه الحفلة، وجود جدّة محمد عسّاف والتي تراقصت على أنغام أغانيه الخاصّة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 09:55:00 A A

أحيا النجم الفلسطيني الشاب محمد عسّاف حفلًا في جامعة الزرقاء في الأردن، بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة من الأقسام المختلفة الذين لم يفوتوا على نفسهم فرصة لقاء محمد عساف والاستماع إلى غنائه.

 

وأكثر ما كان لافتًا للنظر في هذه الحفلة، وجود جدّة محمد عسّاف والتي تراقصت على أنغام أغانيه الخاصّة والأغانية المعروفة التي قام بتقديمها، وعلّق على فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام: "ستي الحجة. الله يخليلنا ياكي".
 

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