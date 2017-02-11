فيديو- محمد عساف يرقص مع جدّته في حفله في الأردن

أكثر ما كان لافتًا للنظر في هذه الحفلة، وجود جدّة محمد عسّاف والتي تراقصت على أنغام أغانيه الخاصّة

أحيا النجم الفلسطيني الشاب محمد عسّاف حفلًا في جامعة الزرقاء في الأردن، بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة من الأقسام المختلفة الذين لم يفوتوا على نفسهم فرصة لقاء محمد عساف والاستماع إلى غنائه.

وأكثر ما كان لافتًا للنظر في هذه الحفلة، وجود جدّة محمد عسّاف والتي تراقصت على أنغام أغانيه الخاصّة والأغانية المعروفة التي قام بتقديمها، وعلّق على فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام: "ستي الحجة. الله يخليلنا ياكي".

