مريم حسين تضع مولودتها الأولى الأميرة في ميامي

شارك عارض الأزياء والممثل السعودي فيصل الفيصل جمهوره ومتابعيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي الصورة الأولى لطفلته التي أنجبتها الممثلة المغربية مريم حسين يوم الخميس، وأرفق الفيصل صورة مريم وابنته التي أسمياها "الأميرة" بتعليق يقول فيه: "الحمدلله على كل حال دعواتكم لها واتمنى لها حياه سعيدة...". وأضاف: "وبغض النظر عن الطلاق الا اننا من واجبنا الوقوف بجانب بعض دعواتكم لها وبالنسبة لي كل شي انتهى واتمنى عدم التدخل في اموري وقراراتي".



مريام حسين قبل ساعات من ولادتها

وكانت قد شغلت الممثلة المغربية مريم حسين شبكات التواصل الاجتماعي بمشكلتها مع زوجها عارض الأزياء والممثل السعودي فيصل الفيصل، وحول صحّة حملها قبل الزواج أو بعد الزواج الموضوع الذي أثار الجدل بين المتابعين.