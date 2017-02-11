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رياضة وشباب رياضة عالمية بعد إقصائه من نهائي ملك إسبانيا- كافاني ينصح سواريز: حسّن سلوكك في الملعب

رياضة وشباب

كافاني ينصح سواريز: حسّن سلوكك في الملعب
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بعد إقصائه من نهائي ملك إسبانيا- كافاني ينصح سواريز: حسّن سلوكك في الملعب

كافاني:

 لويس يعتمد كثيرا على جسده أثناء اللعب وأحيانًا يجب أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار

الحكام يخطئون في بعض الأحيان وفي مرات عديدة يدفع اللاعبون ثمن تلك الأخطاء

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-11 14:11:08 A A

وجه الأوروجواني إدينسون كافاني ، نصيحة لزميله في صفوف منتخب بلاده، مهاجم نادي برشلونة الاسباني، لويس سواريز ، إلى تحسين سلوكه. وقال كافاني تعليقا على حرمان سواريز من مباراة النهائي، بعد طرده في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد، قائلًا: "سواء أخطأ الحكام أم لا، علينا أن نحسن السلوك".


كافاني

وقال كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان، في حديث لصحيفة آس الإسبانية: "لويس يعتمد كثيرا على جسده أثناء اللعب، وأحيانًا يجب أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. لا أعلم ما إذا كان الأمر يستحق كل هذا الصخب، لكن هكذا تكون أحيانا قرارات الحكام داخل الملعب. سواء أخطأوا أم لا، في الكثير من الأحيان علينا أن نحاول أن نحسن السلوك".

ولفت الى أن "الحكام يخطئون في بعض الأحيان وفي مرات عديدة يدفع اللاعبون ثمن تلك الأخطاء، ولكنه في الوقت نفسه شجّع زميله سواريز مؤكدًا أن امامه فرصة كبيرة لتقديم الأفضل خلالها". وتابع: "أتمنى ألا يشعر سواريز بالمرارة إزاء قرار حرمانه من خوض نهائي كأس ملك إسبانيا إذ هناك أشياء أخرى مهمة في الحياة العملية. برشلونة لديه أشياء أخرى يلعب من أجلها هذا الموسم".


سواريز

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