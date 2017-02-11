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فنانين فن عالمي غوين ستيفاني على سجادة المشاهير في لوس أنيجلوس

فنانين

غوين ستيفاني على سجادة المشاهير في لوس أنيجلوس
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غوين ستيفاني على سجادة المشاهير في لوس أنيجلوس

غوين ستيفانيأطلت بلوك سبورت إليجانت، بعد أن ارتدت تنورة جينز قصيرة وجزمة بالكعب العالي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-12 13:57:50 A A

شاركت النجمة الأمريكية غوين ستيفاني في حفل ازاحة الستار عن نجمة المغني والموسيقي آدم ليفين. وسارت على سجادة المشاهير الحمراء في هوليوود، وذلك في ولاية لوس أنجيلوس الأمريكية. وأطلت بلوك سبورت إليجانت، بعد أن ارتدت تنورة جينز قصيرة وجزمة بالكعب العالي، وصلت الى فوق الركبتين، وبلوزة مع قبة باللون الأسود، وفوقها جاكيت متعددة الألوان. 

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