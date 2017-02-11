اسماعيل هنية: قطر تتبرع بـ100 مليون دولار سنويًا لإعادة إعمار غزة

إسماعيل هنية:



نحن أمام مرحلة جديدة في العلاقة مع مصر



قد تصل تكاليف المستشفى في رفح لنحو 25 مليون دولار

أكد إسماعيل هنية ، اليوم السبت، أن "الشيخ حمد بن جاسم تبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لإقامة مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة وتعهد بتشغيله لعشر سنوات قادمة". يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن "أمير قطر وافق على إيداع 100 مليون دولار سنوياً في صندوق لجنة إعادة إعمار غزة ".



من اليسار: هنية



وقال هنية خلال مؤتمر تسليم شقق مدينة حمد: "قد تصل تكاليف المستشفى في رفح لنحو 25 مليون دولار". وتابع أنّ "أمير قطر وافق على إعطاء ضمانة بنكية لمد خط 161 للكهرباء من اسرائيل لغزة، مشيرًا لوجود تنسيق عال بين قطر وتركيا من أجل حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة".



وفيما يتعلق بالعلاقات بين حماس ومصر، قال: "نحن أمام مرحلة جديدة في العلاقة مع مصر، ونرى مواد تدخل لأول مرة من الجانب المصري للقطاع".