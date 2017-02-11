توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم مباراة

لوبا السمري:



الاعتداء على حكم المباراة قرابة الدقيقة 55 من قبل عدة اعضاء بفريق الرامة

أفادت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة أنّه "خلال مباراة كرة قدم ضمن دوري الدرجة الثالثة والتي جمعت فريقي هبوعيل أبناء الرامة وآخر من الجولان، اليوم السبت، تم الاعتداء على حكم المباراة قرابة الدقيقة 55 من قبل عدة اعضاء بفريق الرامة مما اصابه بجروح طفيفة وتم توقيف المباراة. وقامت قوات الشرطة التي تواجدت في المكان بتوقيف 3 مشتبهين من لاعبي فريق الرامة وتحويلهم للتحقيقات الجارية" وفقا للبيان.