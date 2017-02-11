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أخبار عربية وعالمية بالصور... نقل فتاة مصرية تزن نصف طن للعلاج في الهند !

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بالصور... نقل فتاة مصرية تزن نصف طن للعلاج في الهند !
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بالصور... نقل فتاة مصرية تزن نصف طن للعلاج في الهند !

 تم نقل الفتاة للهند بعد ان تكلف طبيب هندي بالتعاون مع احدى المستشفيات الهندية بتقديم العلاج لها مجانًا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-11 12:40:46 A A

تمكنت شركة مصر للطيران يوم أمس الجمعة من اتمام مهمتها التي استغرقت لساعات طويلة، عندما عملت على نقل حالة مرضية يصل وزنها نحو 500 كيلوغرام (نصف طن) وهي فتاة مصرية تدعى ايمان عبدالعاطي على متن رحلة خاصة الى الهند للعلاج.



وقال مسؤول في شركة مصر للطيران التي اخذت على عاتقها نقل الفتاة من شقتها في الاسكندرية الى مطار برج العرب، ومن ثم للرحلة الجوية مباشرةً الى مومباي في الهند:"ان هذه الرحلة تأتي في اطار توجيهات شريف فتحي  وزير الطيران المدني الذي أولى اهتماماً كبيراً بشأن هذه الحالة وأوصى بتسيير رحلة شحن خاصة تقلع من الإسكندرية مباشرة مسقط رأس المريضة لتصل إلى مومباي بدلاً من اتباع خط سير الرحلة المجدولة وكما أنه يتعذر نقلها على متن رحلات الشركة العادية نظرا لعدم إمكانية دخولها من باب الطائرة لضخامة حجمها.

ويشار الى ان شركة مصر للطيران والشحن الجوي كانت قد وفرت كل امكاناتها لمثل هذه الحالة التي تعد الاولى من نوعها في تاريخ النقل الجوي. واشارت الشركة في بيان لها انها لا تتوانى أبدًا عن تقديم خدماتها ولا تدخر جهدًا في دعم مثل هذه الحالات المرضية والتي تقتضي عناية خاصة وتهيئة جو صحي مناسب وبيئة خاصة تلائم حالة المريضة خلال رحلة سفر طويلة."

يذكر انه تم نقل الفتاة للهند بعد ان تكلف طبيب هندي بالتعاون مع احدى المستشفيات الهندية بتقديم العلاج لها مجانًا.
 

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