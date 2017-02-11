تحذير: أبل تحتفظ بسجلات تصفحك حتى بعد حذفها

كانت آبل تحتفظ بسجل تصفح كل مستخدم ضمن سحابة icloud في سجل يعرف بإسم tombstone

قامت شركة روسية، بالكشف أن "شركة آبل كانت تحتفظ بسجلات تصفح مستخدميها القديمة جدًا حتى بعد حذفها. وقال موقع "عالم التقنية"، إنه بحسب شركة Elcomsoft فإن سجل تصفح مستخدمي أجهزة آبل عبر متصفح سفاري كان متاحاً للشركة لأكثر من عام حتى مع حذف المستخدم للسجل على جهازه.



صورة توضيحية



وكانت آبل تحتفظ بسجل تصفح كل مستخدم ضمن سحابة icloud في سجل يعرف بإسم tombstone. ومن المعروف أنه يتم مزامنة سجل تصفح المواقع بين أجهزة المستخدمين، بالتالي لو طلبت حذف سجل تصفح فترة زمنية ما من الآيفون خاصتك، يجب أن يتم حذفه من الآيباد أو الماك أيضاً.

وعندما تُحذف سجل تصفحك فإن آبل تسمي العملية "إزالة" Clear وليس "حذف" delete. وتتضمن سجلات التصفح كل أسماء المواقع التي تمت زيارتها والروابط التي تم الدخول إليها وتوقيت زيارة كل صفحة.