ميزة جديدة لحماية واتس أب من السرقة..اليكم طريقة!

أعلنت شركة واتس أب عن إضافة ميزة التحقق من خطوتين إلى تطبيق واتس أب إن فعّلت هذه الميزة فإن التطبيق سيطلب رقماً سرياً بالإضافة إلى رمز التحقق المعتاد في حال تنصيبه على الجهاز من جديد

يستمر تطبيق "واتس أب" بإضافة لحماية بيانات المستخدم من الاختراق، والآلية الجديدة تحميك من سرقة حسابك حتى لو استطاع المتطفل سرقة رقمك.



صورة توضيحية

كما أعلنت شركة واتس أب عن إضافة ميزة التحقق من خطوتين إلى تطبيق واتس أب، إن فعّلت هذه الميزة فإن التطبيق سيطلب رقماً سرياً بالإضافة إلى رمز التحقق المعتاد في حال تنصيبه على الجهاز من جديد. بهذه الطريقة لن يستطيع أحد الوصول إلى رسائل واتس أب الخاصة بك حتى لو امتلك رمز التحقق الذي يرسله لك واتساب عند تحميل التطبيق على الجهاز.

لتفعيل هذه الميزة افتح الإعدادات واذهب إلى الحساب "Account" ثم إلى التحقق بخطوتين "Tow step verification" سيطلب منك التطبيق كلمة سر من ستة حروف. إحرص على حفظ هذه الكلمة في مكان آمن لأنك ستحتاجها في كل مرة تحمل فيها التطبيق على جهاز جديد.