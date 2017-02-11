العارضة الألمانية توني غارن بإطلالة مدهشة بالذهبي

غارن حققت شهرة واسعة بعد تعاقدها الحصري مع شركة كالفين كلين سنة 2008

سارت عارضة الأزياء الألمانية توني غارن، على السجادة الحمراء، خلال مهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الـ67. وأطلت العارضة الألمانية بفستان ذهبي أظهر جاذبيتها وزادها أنوثة، علمًا أنّها ارتدت فستانًا طويلًا مكشوف الظهر والكتفين، وأمسكت بحقيبة يد صغيرة سوداء اللون، إلى جانب شعرها الأشقر المنسدل. ويشار إلى أن توني غارن المولودة في مدينة هامبورغ، حققت شهرة واسعة بعد تعاقدها الحصري مع شركة كالفين كلين العالمية، سنة 2008.